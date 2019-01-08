Черри: Петтерссон похож на Гретцки, разница только в том, что его не охраняют

Известный телеведущий телеканала Sportsnet, а в прошлом тренер команд НХЛ Дон Черри поделился мнением об игре нападающего «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона.

«Молодой Петтерссон напоминает мне о Гретцки. Вся разница только в том, что его не охраняют. Этот ребёнок творит красоту на льду. Его бросок — это что-то особенное», — сказал Черри в эфире Sportsnet Radio 650.

На этой неделе 20-летний Петтерссон получил приглашение на Матч звёзд, который состоится 26 января. В этом сезоне швед провёл 38 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 (22+20) очка при показателе полезности «+13». 6 января стало известно, что Петтерссон выбыл из строя на две недели. Это уже вторая травма шведского новичка по ходу дебютного сезона в лиге.