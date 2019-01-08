Свечников не входит в топ-3 претендентов на «Колдер Трофи» по версии NHL.com

Авторы официального сайта НХЛ назвали фаворитов в борьбе за «Колдер трофи» – приз лучшему новичку сезона.

Безусловным фаворитом стал форвард Элиас Петтерссон из «Ванкувер Кэнакс». Его назвали лучшим все 20 журналистов, 100 очков в голосовании (по схеме 5-4-3-2-1 очко за место). Второй в опросе – защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин (71 очко). В тройке также нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук (51 очко).



Всего были названы имена восьми игроков. За Ткачуком расположились защитник Миро Хейсканен («Даллас Старз», 39 очков), нападающий Колин Уайт («Оттава», 20 очков), форвард Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз», 11 очков), нападающий «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми (6 очков) и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли (1 очко).