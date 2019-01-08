Стали известны составы астанинского «Барыса» и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 января, начало игры — в 16:30 мск. В состав гостей не вошёл голкипер Алексей Мурыгин.
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Сведберг — Даллмэн, Фрэттин — Валк — Михайлис;
Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Шевченко;
Блэкер — Семёнов, Боченски — Бойд — Старченко;
Полохов — Петухов, Акользин — Сагадеев — Асетов.
«Амур»:
Аликин (Лангхаммер);
Грбас — Корягин, Зогорна — Рассказов — Руденков;
Швиденко — Атюшов, Кузнецов — Пьянов — Файзуллин;
Кузьмин — Камалов, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Попугаев, Дедунов — Железков — Кацуба.
«Барыс» — «Амур»: Алексей Мурыгин не попал в заявку гостей