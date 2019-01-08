«Барыс» — «Амур»: Алексей Мурыгин не попал в заявку гостей

Стали известны составы астанинского «Барыса» и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 января, начало игры — в 16:30 мск. В состав гостей не вошёл голкипер Алексей Мурыгин.



«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Даллмэн, Фрэттин — Валк — Михайлис;

Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Шевченко;

Блэкер — Семёнов, Боченски — Бойд — Старченко;

Полохов — Петухов, Акользин — Сагадеев — Асетов.



«Амур»:



Аликин (Лангхаммер);

Грбас — Корягин, Зогорна — Рассказов — Руденков;

Швиденко — Атюшов, Кузнецов — Пьянов — Файзуллин;

Кузьмин — Камалов, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Попугаев, Дедунов — Железков — Кацуба.