Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Автомобилист» — СКА: хозяева заменили Коваржа после четырёх пропущенных шайб

«Автомобилист» — СКА: хозяева заменили Коваржа после четырёх пропущенных шайб
Хоккей / КХЛ

В третьем периоде матча екатеринбургского «Автомобилиста» и петербургского СКА команда хозяев произвела замену вратаря. Пропустив четвёртый гол на 41-й минуте, Якуб Коварж уступил место в воротах Андрею Макарову. Вышедший Макаров пропустил меньше чем через минуту.

В матче продолжается третий период, счёт 5:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва. Авторами голов стали Сергей Плотников, Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Наиль Якупов и Евгений Кетов.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент