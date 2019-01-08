«Автомобилист» — СКА: хозяева заменили Коваржа после четырёх пропущенных шайб

В третьем периоде матча екатеринбургского «Автомобилиста» и петербургского СКА команда хозяев произвела замену вратаря. Пропустив четвёртый гол на 41-й минуте, Якуб Коварж уступил место в воротах Андрею Макарову. Вышедший Макаров пропустил меньше чем через минуту.



В матче продолжается третий период, счёт 5:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва. Авторами голов стали Сергей Плотников, Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Наиль Якупов и Евгений Кетов.

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