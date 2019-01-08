Мартемьянов — о 0:6 в игре со СКА: всю ответственность беру на себя

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с ХК СКА, в котором его команда проиграла со счётом 0:6.



«Всю ответственность за поражение беру на себя, неправильно готовил команду. В таких матчах нюансы, микроскопические ошибки могут решить всё. Две индивидуальные ошибки сразу привели к счёту 0:3. У нас были моменты, но, к сожалению, мы их растранжирили и не использовали. Есть претензии по выполнению игрового задания. Самоотдача была, но не было такой заряженности, чтобы команда «горела». Ещё раз повторю – всю ответственность я беру на себя.



Большинство «Автомобилиста» играет без идеи? Мы работаем над этим постоянно. Думаю, что ребята психологически и физически немного подсели. Надо что-то менять. Соперник тоже изучает наши голевые ситуации, которые мы создаём. К сожалению, пока у нас это дело прикрылось. Но и в большинстве в последних матчах мало играем. Будем работать – стрельнёт, терпеливо будем ждать. Всё равно результат придёт.



Начали робко. Соперник доминировал в движении, но потом немного оправились», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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