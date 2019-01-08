Стали известны составы команд на матч финского «Йокерита» и московского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 января, начало игры — в 19:30 мск.
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Столлери — Грант, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;
Й. Йенсен — Лауридсен, Плэтт — Регин — Весалайнен;
Лёв, Иконен — Ниеми — Пильстрём.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов;
Меньшиков — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;
Зайцев — Миронов, Моисеев — Мозер — Кулёмин;
Прибыльский, Пепеляев, Закриссон — Индрашис — Карлин.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Йокерит» — «Динамо» М: в воротах гостей сыграет Александр Ерёменко