«Йокерит» — «Динамо» М: в воротах гостей сыграет Александр Ерёменко

Стали известны составы команд на матч финского «Йокерита» и московского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 января, начало игры — в 19:30 мск.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Столлери — Грант, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;

Й. Йенсен — Лауридсен, Плэтт — Регин — Весалайнен;

Лёв, Иконен — Ниеми — Пильстрём.



«Динамо» (Москва):



Ерёменко (Бочаров);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов;

Меньшиков — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;

Зайцев — Миронов, Моисеев — Мозер — Кулёмин;

Прибыльский, Пепеляев, Закриссон — Индрашис — Карлин.



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