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«Йокерит» — «Динамо» М: в воротах гостей сыграет Александр Ерёменко

«Йокерит» — «Динамо» М: в воротах гостей сыграет Александр Ерёменко
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы команд на матч финского «Йокерита» и московского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 января, начало игры — в 19:30 мск.

«Йокерит»:

Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Столлери — Грант, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;
Й. Йенсен — Лауридсен, Плэтт — Регин — Весалайнен;
Лёв, Иконен — Ниеми — Пильстрём.

«Динамо» (Москва):

Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов;
Меньшиков — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;
Зайцев — Миронов, Моисеев — Мозер — Кулёмин;
Прибыльский, Пепеляев, Закриссон — Индрашис — Карлин.

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