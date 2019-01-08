Сидоренко: матч складывался тяжело для «Динамо», недоволен взаимодействием

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко подвёл итоги встречи с братиславским «Слованом» (5:3).



«Матч для нас складывался тяжело. Мы изначально опасались, хватит ли эмоций на третью игру в серии. До этого были две сложные встречи, в которых мы отдали много сил.



Начало матча пошло не по плану. Немножко не настроились. Хорошо, что быстро сравняли счёт. Немножко перестроили игру — добились результата. Но я не совсем доволен взаимодействием в нашей команде. Самое главное, что добились победы. Это очень важно», — рассказал тренер на пресс-конференции.

Хет-трик Хаудена принёс минскому «Динамо» победу над «Слованом»

К началу 2-й минуты соперники успели обменяться заброшенными шайбами, их авторами стали Кайл Чипчура и Андрей Костицын. Вскоре команда хозяева вышла вперёд, гол на свой счёт записал Куинтон Хауден. Во втором периоде Хауден забил ещё дважды и оформил хет-трик, «Слован» ответил точным броском Томаша Грнки. На 54-й минуте гол Джеффа Таффе сократил отставание «орлов» до минимума, но сравнять счёт они не успели. Точку поставил гол Андрея Степанова.