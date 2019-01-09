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Кучеров набрал 70 очков в сезоне за 43 матча – лучший показатель в НХЛ за 19 лет

Фото: Bruce Bennett/Getty Images
Кучеров набрал 70 очков в сезоне за 43 матча – лучший показатель в НХЛ за 19 лет
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев.

Нападающий «молний» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Форвард «Тампы» первым в сезоне НХЛ достиг отметки 70 набранных очков, для чего ему понадобилось 43 матча регулярного чемпионата.

Это лучшее достижение за последние 19 лет – с тех пор как в сезоне-1999/2000 Яромиру Ягру из «Питтсбург Пингвинз» удалось набрать 70 очков за 38 матчей со старта сезона.

При этом лучшее достижение в истории «Тампы» ранее принадлежало Мартену Сан-Луи, в сезоне-2006/07 набравшему 70 очков в 53 матчах с начала чемпионата.

2 очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус», у Панарина «-3»
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