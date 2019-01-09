2 очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус», у Панарина «-3»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «молний» Брейден Пойнт, набравший 3 (2+1) очка. По два балла в составе «Тампы» набрали: Никита Кучеров (1+1), Михаил Сергачёв (0+2) и Тайлер Джонсон (0+2). Шат-аут оформил Андрей Василевский, совершив 31 сейв.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 47 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-3». Сергей Бобровский отразил 15 бросков из 19 и был заменён в середине третьего периода.