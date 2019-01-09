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2 очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус», у Панарина «-3»

2 очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус», у Панарина «-3»
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «молний» Брейден Пойнт, набравший 3 (2+1) очка. По два балла в составе «Тампы» набрали: Никита Кучеров (1+1), Михаил Сергачёв (0+2) и Тайлер Джонсон (0+2). Шат-аут оформил Андрей Василевский, совершив 31 сейв.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 47 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-3». Сергей Бобровский отразил 15 бросков из 19 и был заменён в середине третьего периода.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2019, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
4:0
2:0, 0:0, 2:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Жозеф (Сергачёв) – 15:55 (5x5), 2:0 – Пойнт (Кучеров, Джонсон) – 16:39 (5x5), 3:0 – Кучеров (Джонсон, Пойнт) – 46:05 (5x5), 4:0 – Пойнт (Сергачёв) – 48:53 (5x5)
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