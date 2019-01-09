«Вашингтон Кэпиталз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) в пользу хозяев. Это поражение стало для «лётчиков» восьмым кряду.

Защитник «лётчиков» Иван Проворов во втором матче подряд заработал показатель полезности «-2». После игры с «Вашингтоном» Проворов вошёл в топ-5 худших защитников сезона НХЛ по показателю полезности. Российский защитник в 43 играх нынешнего сезона заработал «-13» и теперь делит пятое место в списке худших игроков лиги в своём амплуа вместе с Максимом Лажуа и Брэндоном Мэннингом.



Первое место занимает защитник «Оттавы Сенаторз» Коди Сеси (по «-20»), на втором месте располагаются партнёр Проворова Шейн Гостисбер и защитник «Флориды Пантерз» Майк Мэтисон (оба — по «-19»). Хуже полезность, чем у Проворова, у защитника «Ванкувер Кэнакс» Эрика Гудбрэнсона («-18»).