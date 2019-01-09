Защитник «Сибири» Николай Демидов выбыл из строя на неопределённый срок

Защитник «Сибири» Николай Демидов помещён в список травмированных, информирует официальный сайт новосибирского клуба. Срок возвращения защитника в строй пока неизвестен.

Защитник «Сибири» получил повреждение в матче с «Сочи». В этом сезоне Демидов забросил 6 шайб и сделал 7 результативных передач в 37 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «+4» и набрав 12 минут штрафа.

За карьеру в КХЛ 23-летний защитник сыграл 85 матчей, в которых отметился 25 (10+15) очками при полезности «+10».

Подопечные Александра Андриевского занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 36 очков после 46 игр. От заветного восьмого места «Сибирь» отстаёт на семь очков.