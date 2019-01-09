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Купер: Василевский — опора «Тампы», сейв на Панарине был великолепен

Купер: Василевский — опора «Тампы», сейв на Панарине был великолепен
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру вратаря команды Андрея Василевского в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0).

«Сейв на Панарине был великолепен. Бойцовские качества, отношение к работе, физическая форма… В отношении Василевского за это никогда не приходится волноваться. Последние пару лет Андрей является нашей опорой», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

Одним из главных героев встречи стал вратарь «молний» Андрей Василевский, который оформил шат-аут, отразив 31 бросок. Для российского голкипера этот шат-аут стал вторым в сезоне и 14-м в карьере. Одним из самых ярких моментов матча стал сейв Василевского на соотечественнике Артемии Панарине. Форвард «Коламбуса» завершал комбинацию первого звена «жакетов» броском в одно касание по пустому углу ворот Василевского, однако вратарь «Тампы» успел переместиться и спасти команду.

Видео также можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.

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