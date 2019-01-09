Панарин — о пожизненном запасе водки: оригинальный ход. Как бы вы поступили?

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал информацию о возможном предоставлении игроку пожизненного запаса водки.



Один из баров Коламбуса предложил Панарину продлить контракт с клубом. Взамен россиянину пообещали пожизненный запас водки.



«Коламбус, ты продолжаешь меня удивлять. Спасибо за предложение. Теперь у меня есть место, где можно пообедать. Оставайся в Коламбусе и наслаждайся High Bank всю жизнь бесплатно. Оригинальный ход, как бы вы поступили?» — написал Панарин в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Артемия Панарина.

У 27-летнего нападающего идёт последний год из двух лет контракта с «Коламбусом» на $ 6 млн, и в июле 2019 года он может стать неограниченно свободным агентом.



В нынешнем сезоне на счету Панарина 45 очков (13+32) в 39 матчах при показателе полезности «+9».