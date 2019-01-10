Хорошков: Разин – супермотиватор, он преобразил игру «Северстали»

Генеральный директор череповецкой «Северстали» Михаил Хорошков рассказал о работе с главным тренером команды Андреем Разиным.

«Однозначно игра команды преобразилась. Это видно и по результату, и по самой игре, технико-тактическим действиям. Мы стали играть в более комбинационный хоккей. Это касается не только последних матчей. С «Ак Барсом», московским «Динамо» и «Йокеритом» по ходу матчей мы вели в две шайбы, это были наши игры. Не хватило хладнокровия, где-то опыта – это свойственно для команд, где собрано много молодых игроков. Заработало большинство – по два гола «Динамо» и «Словану», Риге забили в концовке игры в формате «6 на 5». Это не с потолка взялось, это говорит о работе тренерского штаба.

Работа с Разиным? Прекрасно. Не раз видел интервью с ним, возможно, он где-то говорил то, что не надо говорить на публике. Но это было исключительно из-за того, что человек живёт своей работой, у него есть эмоции, у него нет безразличия. Мне кажется, сейчас он стал мудрее в этом плане. Разин – супермотиватор. Не за счёт крика или избытка эмоций, он знает, что и когда нужно игрокам, умеет подобрать правильные слова.

На данный момент мы всем довольны, это касается всего тренерского штаба. Андрей Владимирович и Евгений Леонидович Михалкевич хорошо дополняют друг друга, хотя они никогда до этого вместе не работали. Вместе с тренером вратарей, тренером по физподготовке они проделывают большую работу. Если есть какие-то вопросы, мы садимся и в спокойной обстановке всё обсуждаем, почти каждый день мы находимся в диалоге. Изначально договорились, что ничего не скрываем друг от друга, говорим в глаза всё как есть. Это нормальная рабочая атмосфера», — сказал Хорошков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.