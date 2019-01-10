Стольберг: «Авангард» дал «Витязю» свежего воздуха и пространства

Нападающий «Авангарда» Виктор Стольберг поделился эмоциями после матча с «Витязем» (2:3 ОТ).

«Первый период удался, вышли вперёд со счётом 1:0, второй тоже начали неплохо. Противник поймал удачный отскок и смог забить в меньшинстве. И дальше мы почему-то перестали играть так, как должны были — дали им свежего воздуха и пространства, позволили контратаковать. Они создавали моменты и реализовали их. Несмотря на неудачный второй период, в третьем мы вновь доминировали и смогли сравнять. В итоге записали одно очко в наш актив.

В овертайме шансы всегда 50 на 50. Иногда получается выиграть, иногда — нет. Хорошо, что сравняли и перевели встречу в дополнительное время. Взяли одно очко. Теперь есть пара дней перед следующим матчем, будем готовиться.

Гонка с «Барысом» за первое место в дивизионе? Думаю, не стоит на этом зацикливаться, нужно думать о своей игре. Если будем выигрывать, то и положение в турнирной таблице будет соответствующим. Их игру контролировать мы не можем. Главное для нас — играть так, как мы должны, и набирать как можно больше очков», — приводит слова Стольберга пресс-служба «Авангарда».