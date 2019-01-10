Бондарев: «Авангард» сам виноват, дав «Витязю» шанс вернуться в игру

Защитник омского «Авангарда» Алексей Бондарев поделился эмоциями после матча с «Витязем» (2:3 ОТ).

«Предчувствий не было никаких. В день рождения, конечно, приятно играть, особенно если выигрываешь. Это уже, наверное, мой третий день рождения в день матча. Сами виноваты, во втором периоде им дали шанс вернуться в игру. А первый период был за нами полностью.

Из-за чего так изменилась игра во втором периоде? Надо было забивать, наверное. А мы пропустили. Вот поэтому.

За счёт чего потом пытались наверстать? Вроде бы всё делали правильно, но нас не подпускали к воротам. Они ловили всё на себя. Мы старались вернуться в игру, играть в свой хоккей, много бросать. Может быть, в другой раз нам повезёт.

Гонка с «Барысом» за первое место в дивизионе? Конечно, для болельщиков – это нервы и переживания. Но мы не смотрим, как играют другие. Мы смотрим на себя и сами играем. Нужно играть в свой хоккей, который от нас требует тренер», — приводит слова Бондарева пресс-служба «Авангарда».