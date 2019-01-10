«Анахайм» потерпел девятое поражение подряд, проиграв «Оттаве»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» на домашнем льду проиграл «Оттаве Сенаторз» — 1:2 ОТ.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте первого периода, когда шведский нападающий «Анахайма» Якоб Сильверберг хлёстким броском застал врасплох Андерса Нильссона. Хозяева удерживали минимальный перевес вплоть до середины третьего периода. Гостям удалось отыграться усилиями Бобби Райана, который удачно сыграл на добивании после броска Дилана Демело. В овертайме «Оттаве» принёс победу Колин Уайт, в контраатаке замкнувший прострел Майка Стоуна.

Подопечные Рэнди Карлайла потерпели девятое поражение подряд, в свою очередь команда Ги Буше прервала восьмиматчевую серию поражений.