Филип Форсберг вышел на второе место в истории «Нэшвилла» по победным голам

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду в овертайме уступил «Нэшвилл Предаторз» — 3:4.

Победу «Нэшвиллу» принёс точный бросок Филипа Форсберга на первой минуте овертайма. Шведский нападающий в 27-й раз стал автором победной шайбы в составе «Предаторз». Благодаря этому Форсберг вышел на второе место в истории «хищников» по победным голам, превзойдя результат Мартина Эрата (26). Клубный рекорд принадлежит Дэвиду Легуонду (41), четвёртое место занимает Ши Уэбер (24).

По истечении первого периода гости вели со счётом 2:1 – на голы Колтона Сиссонса и Виктора Арвидссона хозяева ответили лишь точным броском Алекса Дебринкэта. Во втором игровом отрезке команды провели по одной результативной атаке. У «Чикаго» отличился Джонатан Тэйвз, у «хищников» — Филип Форсберг, это его первый гол после травмы. На 58-й минуте Артём Анисимов восстановил равновесие. В овертайме победу «Нэшвиллу» принёс оформивший дубль Форсберг.