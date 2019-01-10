Беляев покинул пост спортдиректора «Салавата», его может заменить Григоренко

Как стало известно «Чемпионату», спортивный директор «Салавата Юлаева» Роман Беляев покинул свой пост. Главным кандидатом на освободившуюся должность является бывший нападающий уфимского клуба Игорь Григоренко.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Тагир Ибрагимов освобождён от должности. Исполняющим обязанности гендиректора назначен Александр Курносов, который ранее был помощником Ибрагимова.

В настоящее время «Салават Юлаев» занимает шестое место в таблице Восточной конференции. Подопечные Николая Цулыгина набрали 56 очков в 47 матчах регулярного чемпионата. Ближайший матч в КХЛ уфимская команда проведёт сегодня, 10 января. Соперником будет рижское «Динамо». На следующий день «Салават Юлаев» примет на своей площадке хоккеистов «Сочи».