Величкин — о трагедии: «Магнитка» помогает пострадавшим не ради пиар-кампании

Президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что клуб оказывает помощь пострадавшим от обрушения в жилом доме в Магнитогорске не ради того, чтобы провести пиар-кампанию в прессе.

«Мы не для пиар-кампании это делаем. Всё, что мы делаем, — это искренне и очень серьёзно, поэтому я не хочу на эту тему больше разговаривать. Это трагедия, а вы пытаетесь на этом что-то заработать. Уж простите меня. Мы собрали деньги, находимся в тесном контакте с мэром, с комиссией», — цитирует Величкина телеканал «360».

31 декабря 2018 года в 10-этажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушился один из подъездов. В зоне обрушения проживали 120 человек. Трагедия унесла жизни 39 человек.