Торторелла — о Бобровском: читайте пресс-релиз, там всё написано

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал ситуацию с голкипером Сергеем Бобровским. Напомним, российский голкипер отстранён от команды на игру с «Нэшвилл Предаторз» по причине «внутреннего инцидента».



«Насколько велик шанс, что Бобровский уже сыграл свой последний матч за „Коламбус“? Читайте релиз, в нём всё сказано», — сказал Торторелла.



Пресс-секретарь команды сообщил, что российский голкипер после игры с «Нэшвиллом» вернётся к тренировкам.

«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч в связи с «внутренним инцидентом»

Генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен прокомментировал ситуацию: «Существуют определённые ожидания и ценности, которые установлены для наших игроков и составляют клубную культуру. Произошёл инцидент, в котором Сергей Бобровский не сумел оправдать эти ожидания и ценности, поэтому мы решили отстранить его от состава на игру с „Нэшвиллом“. Это внутреннее дело клуба, больше комментариев не будет».