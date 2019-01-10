СКА одержал седьмую победу подряд, забив четыре гола «Локомотиву»

Ярославский «Локомотив» на домашней арене потерпел крупное поражение от петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 0:4. Подопечные Дмитрия Квартальнова прервали серию из трёх выигранных матчей, «армейская» команда одержала седьмую победу подряд.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во втором СКА сумел забросить сразу трижды, авторами голов стали Антон Белов, Андрей Кузьменко и оформивший дубль Наиль Якупов. Сухой матч оформил голкипер СКА Игорь Шестёркин.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи в Ярославле можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.