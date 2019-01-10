Квартальнов: не поздно поучиться у СКА, «Локомотив» потерпел жёсткое поражение

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи со СКА (0:4).



«Илью Воробьёва — с победой. Мы потерпели жёсткое поражение. Второй период нам, к сожалению, не удался, и результат налицо.



В чём ошибки при подготовке к игре? Последние игры мы очень мало забиваем. СКА — команда высокого класса, мастеровитая, у них каждый пас чёткий, в клюшку, даже при давлении. Нам у них поучиться никогда не поздно. Соперник понял нашу слабость и начал много бросать по воротам, мы просили от наших игроков то же самое — просто набрасывать, играть на пятаке. Молодая команда должна своё взять.



Стоило ли дать Илье Коновалову отдохнуть? Он сел отдохнуть после третьей пропущенной шайбы. Что с Александром Салаком? С ним всё хорошо», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин

СКА одержал седьмую победу подряд, забив четыре гола «Локомотиву»