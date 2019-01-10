«Салават» — «Динамо» Р: бронзовый призёр МЧМ Шэн сыграл около двух минут

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене переиграл рижское «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ. Подопечные Николая Цулыгина выиграли третий матч подряд.



Нападающий «Салавата» Павел Шэн принял участие в матче, но провёл на льду только две минуты 27 секунд. Обладатель бронзовой медали молодёжного чемпионата мира 2019 года выходил со скамейки только во втором периоде и провел три игровые смены. Этопервая игра 19-летнего форварда после МЧМ, на котором он набрал 4 (3+1) очка.

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«Салават» оказался сильнее рижского «Динамо» в овертайме

К 12-й минуте команда хозяев обеспечила себе преимущество в две шайбы, точными бросками отметились Линус Умарк и Владимир Ткачёв. Рижское «Динамо» быстро отыгралось, восстановив равновесие уже к 17-й минуте благодаря голам Лауриса Дарзиньша и Мартиньша Дзиерикалса. В основное время больше заброшенных шайб зрители не увидели, а в овертайме победу команде хозяев принёс Антон Бурдасов.