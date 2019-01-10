Тренер «Колорадо» — о Варламове: выбираем голкипера перед каждой игрой

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением о ситуации с голкиперами в команде.



«Кто первый номер — Варламов или Грубауэр? Скажем так, ждём, пока кто-то из голкиперов займёт это место в воротах и скажет: „Это моё“. Пока же приходится принимать решение по вратарям перед каждым конкретным матчем. Нам нужна сильная игра от ребят в воротах, чтобы в этот непростой период дать команде шанс вновь обрести себя.



Овертаймы? То, что происходит в овертаймах, простите, уничтожает мой мозг. Смотрю видеозапись и спрашиваю себя: „Ну как я мог это предусмотреть?“ Регулярно кто-то делает какую-нибудь катастрофическую ошибку, и всё заканчивается шайбой в наших воротах», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Колорадо» проиграл «Калгари», Варламов пропустил 4 гола после 15 бросков