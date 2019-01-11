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«Коламбус» без Бобровского обыграл «Нэшвилл», у Панарина – дубль

«Коламбус» без Бобровского обыграл «Нэшвилл», у Панарина – дубль
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме обыграл «Нэшвилл Предаторз» — 4:3. К 55-й минуте «жакеты» вели со счётом 3:1, но Йоонас Корписало пропустил два гола за 38 секунд. Ранее Сергеей Бобровский был отстранён на одну встречу в связи с «внутренним инцидентом».

Первой звездой матча стал российский нападающий хозяев Артемий Панарин, оформивший дубль и принесший «Коламбусу» победу в овертайме. Обе шайбы он забросил в большинстве. Ещё один дубль на счету Буна Дженнера. У «хищников» отличились Ник Бонино, Виктор Арвидссон и Маттиас Экхольм.

Посмотреть видео голов Панарина можно на официальном сайте НХЛ.

Также на счету россиянина показатель полезности «-1», 3 броска в створ и 2 блок-шота за 19.37 на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2019, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4:3
1:0, 0:0, 2:3, 1:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Дженнер (Андерсон, Веренски) – 06:26 (5x5), 1:1 – Бонино (Экхольм, Фиала) – 44:31 (5x5), 2:1 – Панарин (Веренски, Дюбуа) – 53:32 (5x4), 3:1 – Дженнер (Фолиньо) – 53:43 (5x5), 3:2 – Арвидссон (Йози, Джохансен) – 55:07 (5x5), 3:3 – Экхольм (Сиссонс, Хартман) – 55:45 (5x5), 4:3 – Панарин (Джонс, Аткинсон) – 61:22 (4x3)
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