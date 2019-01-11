«Коламбус» без Бобровского обыграл «Нэшвилл», у Панарина – дубль

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме обыграл «Нэшвилл Предаторз» — 4:3. К 55-й минуте «жакеты» вели со счётом 3:1, но Йоонас Корписало пропустил два гола за 38 секунд. Ранее Сергеей Бобровский был отстранён на одну встречу в связи с «внутренним инцидентом».



Первой звездой матча стал российский нападающий хозяев Артемий Панарин, оформивший дубль и принесший «Коламбусу» победу в овертайме. Обе шайбы он забросил в большинстве. Ещё один дубль на счету Буна Дженнера. У «хищников» отличились Ник Бонино, Виктор Арвидссон и Маттиас Экхольм.

Посмотреть видео голов Панарина можно на официальном сайте НХЛ.



Также на счету россиянина показатель полезности «-1», 3 броска в створ и 2 блок-шота за 19.37 на льду.