Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Торонто» обыграл «Нью-Джерси», «Айлендерс» — «Рейнджерс»

«Торонто» обыграл «Нью-Джерси», «Айлендерс» — «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» одержал выездную победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:2.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Торонто» Джон Таварес, набравший три очка (2+1). Также отличились Рон Хейнси и Митчелл Марнер. В составе «дьяволов» точные броски удались Блейку Коулману и Брайану Бойлу.

На счету Никиты Зайцева показатель полезности «+2» и 2 броска в створ за 23.21 на льду (3.13 – в меньшинстве). У Игоря Ожиганова 2 минуты штрафа за 11.59.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» одержал выездную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.

У «островитян» отличились Мэтью Барзал, Джордан Эберле, Андерс Ли и Джош Бейли. У «синерубашечников» голы на счету Райана Струома, Кевина Шаттенкирка и Йеспера Фаста.

У Павла Бучневича результативная передача, «+1», 2 броска и 2 силовых приёма за 10.03. У Владислава Наместникова «-1», 2 минуты штрафа, бросок и 2 хита за 15.54.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2019, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2:4
0:3, 2:0, 0:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Хейнси (Хайман, Браун) – 04:30 (4x4), 0:2 – Таварес (Гардинер) – 07:21 (5x5), 0:3 – Таварес (Райлли, Марнер) – 19:53 (5x5), 1:3 – Коулман (Грин, Вуд) – 36:07 (5x5), 2:3 – Бойл (Пьетила) – 36:33 (5x5), 2:4 – Марнер (Таварес) – 59:38 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2019, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3:4
1:2, 1:1, 1:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Строум (Веси, Хитил) – 01:38 (5x4), 1:1 – Барзал (Бойчак) – 02:31 (5x5), 1:2 – Эберле (Ли, Барзал) – 08:51 (5x4), 2:2 – Шаттенкирк (Классон) – 21:11 (5x5), 2:3 – Ли (Ледди, Барзал) – 23:08 (5x4), 3:3 – Фаст (Пионк, Бучневич) – 48:40 (5x5), 3:4 – Бейли (Клаттербак, Бойчак) – 58:34 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент