«Торонто» обыграл «Нью-Джерси», «Айлендерс» — «Рейнджерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» одержал выездную победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:2.



Самым результативным игроком встречи стал форвард «Торонто» Джон Таварес, набравший три очка (2+1). Также отличились Рон Хейнси и Митчелл Марнер. В составе «дьяволов» точные броски удались Блейку Коулману и Брайану Бойлу.



На счету Никиты Зайцева показатель полезности «+2» и 2 броска в створ за 23.21 на льду (3.13 – в меньшинстве). У Игоря Ожиганова 2 минуты штрафа за 11.59.



В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» одержал выездную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.



У «островитян» отличились Мэтью Барзал, Джордан Эберле, Андерс Ли и Джош Бейли. У «синерубашечников» голы на счету Райана Струома, Кевина Шаттенкирка и Йеспера Фаста.



У Павла Бучневича результативная передача, «+1», 2 броска и 2 силовых приёма за 10.03. У Владислава Наместникова «-1», 2 минуты штрафа, бросок и 2 хита за 15.54.