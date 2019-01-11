Овечкин вышел на 9-е место за историю НХЛ по играм с «2+» голами, обогнав Ягра

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал выездную победу над «Бостон Брюинз» — 4:2.



Дубль в составе победителей оформил российский нападающий Александр Овечкин, укрепивший лидерство в снайперской гонке – теперь на его счету 32 заброшенные шайбы. Российский форвард в 128-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Он вышел на девятое место в истории НХЛ по играм с «2+» голами, превзойдя результат Яромира Ягра и Майка Босси.

Также в этом матче на счету Александра показатель полезности «+2», 5 бросков в створ и 4 силовых приёма за 20.08 на льду (2.56 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «+2» и 2 силовых приёма за 20.01. У Дмитрия Орлова «-1» за 17.25.