Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии NHL.com

Авторы официального сайта НХЛ назвали фаворитов в борьбе за «Харт Трофи» – приз самому ценному игроку сезона. 20 авторов называли по пять кандидатов (распределение очков 5-4-3-2-1).

Первое место занял форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров с 68 баллами (восемь первых мест). Россиянин лидирует в гонке бомбардиров с 72 (21+51) очками в 44 матчах.



Второе место в голосовании – у нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона с 58 баллами (четыре первых места), третье – у капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, набравшего 44 балла (четыре первых места).



Также в топ-10 вошли форвард «Колорадо» Микко Рантанен (34 балла, 3 первых места), форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро (29 баллов), капитан «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел (15 баллов), капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (11 баллов), вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флёри (11 баллов, одно первое место), форвард «Бостона» Давид Пастрняк (7 баллов) и вратарь «Тампы» Андрей Василевский (4 балла).