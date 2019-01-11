Василевский и Бобровский не вошли в топ-3 на «Везину Трофи» по версии NHL.com

Авторы официального сайта НХЛ назвали фаворитов в борьбе за «Везину Трофи» – приз лучшему вратарю сезона. 20 авторов называли по пять кандидатов (распределение очков 5-4-3-2-1).

Первое место занял голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, набравший 64 балла (5 первых мест). Второе место в голосовании – у Джона Гибсона из «Анахайм Дакс» с 62 очками (пять первых мест), третье – у голкипера «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, набравшего 54 балла (пять первых мест).



Также в топ-10 вошли вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне (48 баллов, четыре первых места), Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (34 балла, одно первое место), Ярослав Галак из «Бостон Брюинз» (12 баллов), Бен Бишоп из «Даллас Старз» (8 баллов), голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский (5 баллов), Робин Ленер из «Нью-Йорк Айлендерс» (4 балла) и Кейси ДеСмит из «Питтсбург Пингвинз» (3 балла).