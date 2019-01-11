Хэмоник: против Годро просто нереально провести силовой приём из-за его размеров

Защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хамоник поделился мнением об игре партнёра по команде Джонни Годро.

«Он не боится идти в сложные зоны. Причём, как правило, такие зоны означают силовую борьбу. Но против него просто нереально провести силовой приём из-за его размеров и способности обмануть соперника. Он ждёт, когда ты начнёшь на него бежать, чтобы самому двинуться в другую сторону. Как и большинство защитников в лиге, ты стараешься играть жёстко. Но чем агрессивнее против него играть, тем лучше он будет выглядеть.

Он действительно хочет быть лучшим и желает влиять на игру каждый раз, когда оказывается на льду. Я могу лишь мечтать о том, что он творит с шайбой. Иногда ты просто сидишь и говоришь «вау» от того, что он делает», — цитирует Хэмоника официальный сайт НХЛ.