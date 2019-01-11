Разин: через такие игры, как с «Сибирью», приходит психология победителей

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Сибирью» (5:4).



«Я считаю, мы провели очень хорошую игру. К сожалению, психология победителя по мгновению волшебной палочки не появляется. Только через такие игры приходит уверенность. Я даже рад, что игра так сегодня складывалась. Мы совершали ошибки, но потом сами переворачивали ход игры.



У нас пока нет солидности. Одно звено у нас забило три гола, играло шикарно, а потом потеря концентрации и третий пропущенный гол. Есть над чем работать, и есть время, чтобы это исправить. Я бы не сказал, что у нас определены 20 человек, которые будут играть всегда. Никогда такого не будет, должна быть конкуренция. У нас есть для этого шесть троек нападения», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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