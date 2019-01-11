Лекомцев: Разин взбодрил «Северсталь», но и до него атмосфера была рабочая

Защитник череповецкой «Северстали» Иван Лекомцев прокомментировал выездную победу над новосибирской «Сибирью» (5:4).

«Нервная концовка получилась, но мы сами создали себе проблемы. Всё было в наших руках, но две индивидуальные ошибки многое испортили. Посыпались, у нас много молодых хоккеистов в команде, поэтому начали нервничать. Ребят успокоили на скамейке, и мы довели матч до победы. Что сказал тренер после того, как счёт стал 4:4? Что сказал, то сказал, это останется внутри команды. Когда был просмотр пятого гола, то были уверены, что засчитают. Шайба даже из зоны не выходила, но «Сибирь» можно понять — это был последний шанс зацепиться за матч. Сейчас этим много кто пользуется.

Что изменилось после прихода Андрея Разина? Атмосфера в команде и раньше была рабочая. Новый тренер — новое видение хоккея, он прививает новые рабочие моменты, новые тактические схемы, нюансы по работе, по тренировкам. Команда взбодрилась.

В «Северстали» много ребят, которые раньше выступали за «Сибирь». Здесь всегда хорошая атмосфера, приятно здесь играть и возвращаться.

Рейтинг КХЛ и слухи об исключении «Северстали»? Мы на это внимания не обращаем. Наше дело —выходить на лёд и играть, работаем в плановом режиме», — сказал Лекомцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.