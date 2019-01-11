Бывший тренер «Сибири» Рабе: гоните в шею белорусских дилетантов

Бывший тренер «Сибири» по физподготовке Эдуард Рабе прокомментировал поражение новосибирского клуба от «Северстали» в регулярном чемпионате КХЛ (4:5). Рабе оставил комментарий в официальном аккаунте «Сибири» в «Фейсбуке» под видео пресс-конференции тренеров.

«Гоните в шею этих Белорусских дилетантов!!! Чем быстрее, тем лучше!!! Развалят «Сибирушку», — написал Рабе в «Фейсбуке».

Рабе занимал должность тренера по физической подготовке «Сибири» с июня 2017 года. Рабе был уволен в ноябре 2018 года. Его место в клубе занял Александр Микульчик — уроженец Минска, который работал в ХК «Донбасс» с 2011 по 2014 год.

В матче с «Северсталью» «Сибирь» потерпела четвёртое поражение подряд в 2019 году. После матча, как сообщал «Чемпионат», в раздевалке прошло собрание с тренерами и руководителями клуба.