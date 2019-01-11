Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Сочи» отыгрался с 0:3, но уступил в овертайме «Салавату Юлаеву»

«Сочи» отыгрался с 0:3, но уступил в овертайме «Салавату Юлаеву»
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанёс поражение ХК «Сочи». Матч, проходивший в Уфе, завершился со счётом 5:4 (ОТ) в пользу хозяев.

Уфимцы к середине второго периода вели со счётом 3:0. По шайбе забросили Пётр Хохряков, Захар Арзамасцев и Вячеслав Солодухин. Юрки Йокипакка отыграл одну шайбу в конце второго периода, а в начале третьей двадцатиминутки отставание в счёте до минимума сократил Владислав Калетник. После этого Арзамасцев оформил дубль и вновь увеличил разницу в счёте. Но во время последних десяти минут игры Эрик О’Делл и Шон Коллинз перевели игру в овертайм. Победную шайбу в итоге забросил Антон Бурдасов.

«Салават Юлаев» после этой победы занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 60 набранными очками. «Сочи» с 50 набранными очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2019, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
5:4
2:0, 1:1, 1:3, 1:0
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Хохряков (Бурдасов) – 02:43 (5x5), 2:0 – Арзамасцев (Умарк) – 15:42 (5x4), 3:0 – Солодухин (Кадейкин) – 34:58 (5x5), 3:1 – Йокипакка (Росен) – 38:27 (5x5), 3:2 – Калетник (Александров, Полунин) – 41:59 (5x5), 4:2 – Арзамасцев (Бурдасов, Ткачёв) – 51:30 (5x4), 4:3 – О'Делл (Мосалёв) – 52:43 (5x4), 4:4 – Коллинз (Рыков, Бакош) – 53:06 (5x5), 5:4 – Бурдасов (Умарк) – 64:32 (4x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент