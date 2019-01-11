«Сочи» отыгрался с 0:3, но уступил в овертайме «Салавату Юлаеву»

«Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанёс поражение ХК «Сочи». Матч, проходивший в Уфе, завершился со счётом 5:4 (ОТ) в пользу хозяев.

Уфимцы к середине второго периода вели со счётом 3:0. По шайбе забросили Пётр Хохряков, Захар Арзамасцев и Вячеслав Солодухин. Юрки Йокипакка отыграл одну шайбу в конце второго периода, а в начале третьей двадцатиминутки отставание в счёте до минимума сократил Владислав Калетник. После этого Арзамасцев оформил дубль и вновь увеличил разницу в счёте. Но во время последних десяти минут игры Эрик О’Делл и Шон Коллинз перевели игру в овертайм. Победную шайбу в итоге забросил Антон Бурдасов.

«Салават Юлаев» после этой победы занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 60 набранными очками. «Сочи» с 50 набранными очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.