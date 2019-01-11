Кожевников: «Северсталь» достойна КХЛ. Это не словаки, которые никому не нужны

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил работу Андрея Разина в качестве главного тренера «Северстали» и выразил свою позицию относительно рейтинга клубов.

«Естественно, назначение нового тренера встряхнуло череповчан. Разин — харизматичный человек. Кстати, народ в «Северстали» тоже меняется, это уже не та команда, которая была в начале сезона, там было много правильных изменений за последнее время. Никто никогда не говорил, что Разин потерян, сейчас он совсем в другом ракурсе находится. Он хочет доказать, а не бегает с разорванной рубашкой. У него есть харизматика, которая может нравиться, а может и не нравиться. Нам нужны харизматичные люди, иначе в лиге не будет специфики. У Разина получается достаточно хорошо, о чём говорят четыре победы в последних пяти матчах. Человек пришёл со своими принципами и учит своих хоккеистов играть по-другому. Почему бы и нет? Команда меняется в лучшую сторону.

Я считаю, что есть клубы, которые недостойны играть в лиге. Есть у нас никому не нужные словаки, а есть команды, которые помогают лиге. Почему мы не берём клубы из Швеции или Швейцарии? Они к нам не хотят. Я считаю, что «Северсталь» имеет право играть в КХЛ, клуб и город этого достойны, равно как и другие российские клубы. Почему у нас Дальний Восток хотят убрать? Что, всем трудно туда ездить?» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.