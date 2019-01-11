Лукоянов: какая я звезда? Хочешь быть звездой, сядь на ёлку

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«При счёте 3:0 соперник, наверное, уже доигрывал. Мы отыграли две шайбы, могли забить ещё. В нашей игре была какая-то безвольность, бесхарактерность. Нельзя так играть в хоккей, с такими командами. Это не какое-то оправдание, но всё движется к плей-офф.

Не забывайте, что мы сыграли 50 матчей. Что ни говори, а где-то эмоции всё равно пропадают, мы живые люди. Немного гаснем, на площадке этого не хватает, одно-два звена выпадают. Сейчас будет время перезагрузиться, немного отвлечься от хоккея и забыть эти игры. Мы, конечно, извиняемся перед своими болельщиками за игру. Не надо всё принимать близко к сердцу. Когда идут победы, мы радуемся, а в моменты поражений надо быть вместе с командой.

Что буду делать, если пригласят на Матч звёзд? Даже если бы пригласили, я отказался бы. Какая я звезда? Перестаньте. Хочешь быть звездой, сядь на ёлку», – передаёт слова Лукоянова «Бизнес Online».