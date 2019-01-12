Мартемьянов: «Автомобилист» сыграл на троечку в атаке и безобразно в обороне

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с нижегородским «Торпедо», в котором его команда проиграла со счётом 2:3.

«К сожалению, мы на троечку сыграли в атаке и совершенно безобразно — в обороне. Командные действия полевых игроков оставляют желать намного лучшего, и мы работаем над этим. Будем разбираться, в чём дело. Нашего вратаря сегодня бросили «под танки» соперника, который был полон желания победить, «доедал» на пятаке, хорошо работал. Мы с этим не справились. По игре в обороне к команде большие претензии», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба «Торпедо».

После этой победы «Торпедо» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка. «Автомобилист» с 75 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.