Тертышный: Кравцов нормально играет после МЧМ-2019, но может намного лучше

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный прокомментировал разгромное поражение в матче с ЦСКА (0:6).

«Соперника хочу поздравить с победой. По игре. Половину второго периода были какие-то моменты. Можно было забивать, вернуться в игру. Но, к сожалению, реализация у нас на данный момент страдает. Соперник был намного быстрее свежее. Отсюда такой результат. Будем готовиться к следующей игре.

Понятно, что мы сейчас в восьмёрке. Команды снизу также рядышком находятся. Каждая игра для нас как плей-офф. Команды серьёзные. Поэтому готовимся. На каждую команду настраиваемся. Что-то получается, что-то нет. Проиграли да, сделаем выводы и будем готовиться к следующей игре.

Кравцов? Состояние достаточно хорошее сейчас, акклиматизация идёт. Первую игру с «Ак Барсом» и сегодня неплохо двигался. Опять же всё зависит от соперника. Соперник серьёзный, поэтому то что он здесь сегодня делал, я считаю – это нормально. Конечно, он может намного больше. Большие эти перелеты, сейчас время пройдёт, и он добавит.

Замена Судницина? Всё стандартно, пропустили два гола быстрых. Надо было как-то встряхнуть команду. К нему претензий нет. Общие ошибки всего звена. Хотели немножко всколыхнуть. Никаких претензий к нему нет. Готовимся к следующей игре. Будем решать, кто будет играть Судницин или Демченко», — приводит слова Тертышного пресс-служба ЦСКА.