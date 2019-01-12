«Виннипег» — «Детройт» — 4:2. Видеообзор встречи

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» на домашнем льду обыграл «Детройт Ред Уингз» — 4:2.

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Три очка Коннора помогли «Виннипегу» победить «Детройт»

Самым результативным игроком встречи стал нападающий канадского клуба Кайл Коннор, набравший 3 очка (1+2). Также заброшенными шайбами в составе «Виннипега» отметились Брэндон Танев, Блэйк Уилер и Брайан Литтл. В составе «Детройта» отличились Люк Гленденинг (в меньшинстве) и Деннис Холовски.



На счету российского защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова 2 минуты штрафа, 4 силовых приёма и 4 заблокированных броска за 20 минут 2 секунды, проведённых на льду (2.17 — в меньшинстве).



«Виннипег» одержал третью победу в четырёх матчах и с 56 очками закрепился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Детройта» девять поражений в десяти встречах.