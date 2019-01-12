Беднар: не беспокоился после криков Маккиннона, не хочу одёргивать ребят

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал инцидент с нападающим Натаном Маккинноном, который накричал на тренера во время матча.



«Меня это совсем не беспокоило. Мне нравится, что у Маккиннона и ещё у некоторых ребят в команде есть огонь в душе, страсть, эмоции. С ними они выходят на лёд. Именно это нужно в хоккее. Эмоции играют важную роль в матче. Поэтому эти ребята так хороши. Не хочу их одёргивать. Работа тренера заключается в том, чтобы направлять эмоции и страсть в нужное русло, чтобы они приносили пользу, помогали побеждать. Я уже забыл об этом, когда мы направились в раздевалку. Решил, что нам стоит об этом поговорить, что мы и сделали. Мы во всем разобрались», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

Маккиннон вспылил на тренера и крикнул ему: «Делай свою работу»