Бурмистров: чем больше мне напоминают о безголевой серии, тем труднее забить

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров поделился мнением о выступлении команды в последних матчах и своей безголевой серии.

«Добавили в самоотдаче, потому что начали отрабатывать друг за друга. В хоккее нужно не только наслаждаться игрой, но и работать. Две игры подряд всегда тяжело. Тем более вчера был трудный матч, дошли до овертайма. Сегодня то же самое.

До сих пор нет голов? Конечно, хочется забить. Но чем больше ты об этом думаешь, тем более постоянно вы напоминаете, тем труднее будет забить. Буду спокойно к этому относиться», — цитирует Бурмистрова «Горобзор».

В 15 матчах за уфимский клуб после обмена из «Ак Барса» Бурмистров не забросил ни одной шайбы, записав в актив пять результативных передач.