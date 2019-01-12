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Кекяляйнен: моя позиция неизменна — «Коламбус» хочет сохранить Бобровского

Кекяляйнен: моя позиция неизменна — «Коламбус» хочет сохранить Бобровского
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен заявил, что сохраняет надежду продлить контракт с голкипером Сергеем Бобровским.

«У нас в команде играет двукратный обладатель приза «Везина». Любой клуб хотел бы продлить контракт с таким игроком. Моя позиция в этом плане не изменилась. Посмотрим, что получится. У него с нами контракт до окончания сезона. Рассчитываем, что он, если останется здесь до этого времени, а мы надеемся на это, будет играть на 100% и проявит свои лучшие качества ради команды и партнёров», — цитирует Кекяляйнена официальный сайт НХЛ.

Ранее Бобровский был отстранён руководством «Блю Джекетс» от команды на игру с «Нэшвилл Предаторз» по причине «внутреннего инцидента».

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