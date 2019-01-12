Буре: когда заканчивал карьеру, хоккей в НХЛ был неинтересным

Знаменитый в прошлом российский нападающий Павел Буре поделился мнением об изменениях в правилах НХЛ.

«Вообще, интересно смотреть, как со временем меняется НХЛ. Считаю, лига делает много правильных вещей в последние годы. Когда заканчивал карьеру, хоккей был неинтересным. Все играли в защите, были другие правила. Тебя просто сажали «на вилы», и с тобой рядом всегда ездили один или два человека. В принципе оторваться было невозможно.

А теперь правила изменили. Если тебя сажают «на вилы», то есть цепляют клюшкой и держат, это сразу две минуты. Убрали красную линию. Сделали овертайм «три на три». Конечно, результативность пошла вверх, и это очень хорошо. Когда зрители приходят, они хотят видеть голы. Люди от этого получают позитив в первую очередь. Хоккей сделали более открытым, ребята забивают больше, и это лучше для болельщиков.

Раньше в НХЛ существовал целый институт тафгаев. Были в ходу силовые приёмы даже на грани приличного, когда хоккеист опускал голову в игре, и его тут же хотели вырубить. Теперь всё это в прошлом. И это тоже очень хорошо. Кому из зрителей понравится, когда много крови на льду? Родители не хотят отдавать детей в такой вид спорта, потому что было полно серьёзных травм на ровном месте. Да и у тафгаев была нелегкая жизнь. Это одно из сложнейших амплуа в спорте, когда тебя могут вырубить в любой момент, у тебя вечно разбиты руки», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.