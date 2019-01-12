А. Медведев: вертикаль хоккея работает, МХЛ каждый год даёт игроков для КХЛ

Председатель правления МХЛ Александр Медведев поделился мнением о развитии лиги.

«Десятый Кубок Вызова проходит в юбилейный сезон МХЛ. Это серьёзный юбилей, и очень показательны слова Рене Фазеля, который отметил, что МХЛ — это лучший проект КХЛ. Я вспоминаю ребят, которые играли на первом Кубке Вызова. Никита Гусев три раза принимал участие в этом матче — это олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина. Гарипов, Марченко, Калинин, Здунов, Игнатович, Манухов — эти ребята заканчивать не собираются, напротив, играют с каждым годом всё лучше.

За десять лет многое произошло и в самой лиге, и в КХЛ. Сейчас отношения между МХЛ и КХЛ плодотворные, рабочие, не зря Кубок Вызова проводится в рамках Недели звёзд. Главное, что каждый год в МХЛ появляются новые игроки для ВХЛ и КХЛ, и это доказывает необходимость существования лиги. Представители МХЛ здорово смотрелись на молодёжном чемпионате мира, сегодня два участника сборной России играют на Кубке Вызова. Вертикаль хоккея работает хорошо, мы видим рождение настоящих звезд, которыми можно гордиться. Сегодня четыре игрока попали на Матч звёзд КХЛ, такие вещи не забываются никогда», — цитирует Медведева пресс-служба МХЛ.