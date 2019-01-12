Матч звёзд КХЛ — 2020 может пройти в Хельсинки

Хельсинки претендуют на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги, заявил член совета директоров лиги Александр Медведев.
«На следующий Матч звёзд претендуют Хельсинки. Чтобы была хорошая связка, возможно, Кубок вызова МХЛ будет в Санкт-Петербурге. Хельсинки и Санкт-Петербург — отличное сочетание», — цитирует Медведева ТАСС.
Сборная Запада переиграла сборную Востока на Кубке Вызова Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Александра Савченкова и Андрея Потайчука.
По итогам встречи пресс-служба Континентальной хоккейной лиги объявила имена четверых хоккеистов, которые за выступление на Кубке Вызова получат право сыграть в Матче звёзд КХЛ. Лучшими игроками признаны Марк Верба («Русские Витязи», Чехов), Антон Васильев («Динамо» Санкт-Петербург), Кирилл Марченко («СКА-1946» Санкт-Петербург) и Арсен Хисамутдинов («Реактор» Нижнекамск).