Овечкин получил травму в матче с «Коламбусом», но вернулся на лёд

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил повреждение в конце первого периода. За пять минут до конца стартовой двадцатиминутки Овечкин покинул скамейку запасных и отправился в раздевалку вместе с тренером по атлетической подготовке Джейсоном Сербасом. Последняя смена Александра перед этим составила всего 16 секунд.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Иэна Олэнда.

Вскоре после этого «Вашингтон» получил право на игру в большинстве, но Овечкин, чьё умение реализовывать численное преимущество хорошо известно, на площадке так и не появился. Во втором периоде Александр вернулся в строй и действовал в привычном игровом ритме. Его игровое время составило 21 минуту и 59 секунд. Подробности травмы Овечкина не сообщаются.