Торторелла: у меня не было сомнений, кого ставить, Корписало ничто не отвлекает

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после победы в матче регулярного сезона НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) отметил игру финского вратаря команды Йонаса Корписало.

«Он это заслужил. Я не говорю, что понимаю все вратарские штучки, но Корписало силён в том, что умеет себя контролировать. Такая у него психология, его ничто не отвлекает — ни плохое, ни хорошее. Он всегда спокоен. Вот когда начинает суетиться, в его игре появляются ошибки. Он очень надёжен из-за того, как настраивает себя. Он играл хорошо, у меня не было никаких сомнений, кого ставить. Сегодня он оправдал ожидания», — сказал Торторелла в эфире клубного телевидения.

Российский вратарь Сергей Бобровский после возвращения в команду провёл игру в запасе и займёт пост стартового голкипера в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс».