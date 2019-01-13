Форвард «Локомотива» Кирилл Слепец забросил первую шайбу за карьеру в КХЛ

«Локомотив» обыгрывает «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После второго периода команда Дмитрия Квартальнова ведёт со счётом 3:1.

Третью шайбу ярославской команды забросил Кирилл Слепец. Ему ассистировали Даниил Апальков и Денис Алексеев. Для 19-летнего форварда эта шайба стала первой за карьеру в КХЛ. До матча с приморским клубом в активе Кирилла не было очков в КХЛ, Слепец проводит восьмой матч в лиге.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Воспитанник хабаровского хоккея является бронзовым призёром МЧМ-2019. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В матче за бронзу россияне победили швейцарцев со счётом 5:2.