Снуп Догг семь минут комментировал матч «Лос-Анджелес» — «Питтсбург»

Знаменитый рэп-исполнитель Снуп Догг посетил матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Питтсбург Пингвинз» (5:2). Исполнитель провёл стартовое вбрасывание, а также комментировал последние семь минут первого периода встречи вместе с журналистами телеканала FOX.

«Спасибо комиссару, что подумал обо мне и дал возможность показать людям, что хоккей — классный спорт», — сказал Снуп Догг.

Видео также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

В составе победителей отличились Джефф Картер, Алекс Иафалло, Анже Копитар (дубль, вторая шайба в пустые ворота) и Брэндан Лайпсик, которому ассистировал Илья Ковальчук. В составе «Питтсбурга» дублем отметился Джейк Гюнцель. Результативная передача на второй гол Джейка на счету Евгения Малкина.